الشارقة - اميمة ياسر - صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن جميع الجرائم التي يرتكبها نظام كييف توثقها أجهزة التحقيق الروسية، وسيكون عقابها "قاسيا ولا مفر منه".

وجاء في تعليق زاخاروفا:

يواصل نظام كييف قصف سكان المدن والقرى بدم بارد، دون أن يتردد في استخدام الأسلحة الثقيلة والذخائر العنقودية الغربية والطائرات المسيرة ضد المدنيين.

في 30 سبتمبر قصفت القوات الأوكرانية دير القديس نيقولاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن إصابة شخصين.

في 1 أكتوبر قصفت السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ليلة 2 أكتوبر أطلق نازيو كييف النار على المناطق السكنية في نوفايا كاخوفكا ما أسفر عن مقتل مدني.

أجهزة الأمن والتحقيق الروسية تسجل جميع الجرائم التي يرتكبها نظام كييف، وتواصل المحاكم الروسية إصدار الأحكام /غيابيا وحضوريا/ على مرتكبي جرائم خطيرة ضد المدنيين.

حكم على سكورلوبوف وبوخالسكي بالسجن 28 و19 عاما بعد إدانتهما بقتل المدنيين وقصف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك ربيع 2022.

حكم على فاربانسكي من "آزوف" النازية بالسجن 22 عاما بعد إدانته بإطلاق قذائف الهاون على مناطق سكنية في ماريوبول مارس 2022.

حكم على لوزوفيك بالسجن 28 عاما بتهمة قتل أسير حرب جريح من جمهورية دونيتسك في ماريوبول مارس 2022.

وحكم على النازيين الجدد بوندار وإيفانتشينكو وياريمكيفيتش بالسجن 20 عاما بتهمة قصف سيارات مدنية في ماريوبول ربيع عام 2022.

وجهت لجنة التحقيق الروسية غيابيا اتهامات بشن اعتداءات إرهابية على الأراضي الروسية بالطيارات المسيرة إلى رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بودانوف، وقائد القوات الجوية أوليشوك، وقائد البحرية نيجبابا، وقائد الفوج 383 للطائرات المسيرة بودينيوك، ومن المقرر إدراجهم على قوائم المطلوبين.

وأكدت زاخاروفا أنه مقابل كل جريمة يرتكبها نظام كييف بغض النظر عن الفاعل، ستنزل عقوبات قاسية ومحتومة بالمجرمين.