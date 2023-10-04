شكرا لقرائتكم خبر عن سوناك يقدم مقترحات لجعل بريطانيا خالية من التدخين بحلول 2040 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - (رويترز)

اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، حظر شراء السجائر على الأجيال الأصغر سناً، وهي خطوة من شأنها أن تمنح بريطانيا بعضاً من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم.

ومن شأن هذه المقترحات، في حالة إقرارها لتصبح قانوناً، أن تجعل بريطانيا أول دولة في أوروبا تحظر مبيعات السجائر للشباب. وتدرس الدنمارك اتخاذ خطوة مماثلة.

وأشارت وثيقة حكومية تتضمن تفاصيل المقترحات إلى أن من الممكن التخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام 2040.

وقال سوناك أمام مؤتمر حزب المحافظين عن المقترح الجديد «لن تُباع السجائر بشكل قانوني للشاب الذي يبلغ من العمر الآن 14 عاماً».

وبموجب خطته لمكافحة التدخين، قال سوناك، إنه سيتم رفع سن التدخين بمقدار عام واحد سنوياً، ما يعني أن جيل الشباب يمكن أن ينشأ «من دون تدخين»، ما يترتب عليه تحسن الحالة الصحية في البلاد.

ويخطط سوناك أيضاً لطرح تدابير لفرض قيود على السجائر الإلكترونية للأطفال.

وأوضحت الوثيقة الموجزة أن الحكومة ستجري مناقشات بشأن تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية، بحيث لا يمكنها استهداف الأطفال بعد الآن، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضاً في تنظيم تعبئة السجائر الإلكترونية، وعرضها.

ويشبه حظر التدخين المقترح الحظر الذي فرضته نيوزيلندا، العام الماضي، والتي أصبحت أول دولة تمنع من ولدوا في عام 2009 أو بعده، من شراء السجائر بشكل قانوني. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2027.

وقال سوناك، إن التدخين يكلف الهيئات الصحية في بريطانيا 17 مليار جنيه استرليني، (20.6 مليار دولار)، سنوياً، وإن الوفيات الناجمة عن السرطان قد تنخفض بمقدار الربع إذا توقف الناس عن التدخين.

ومن شأن هذه السياسة أن تلحق الضرر بالشركات التي تجني جزءاً كبيراً نسبياً من أرباحها من أنشطة مرتبطة بالسجائر في بريطانيا، وبالتحديد شركتا اليابان للتبغ وإمبريال براندز.

وانخفضت أسهم إمبريال براندز 1.5 في المئة بحلول الساعة 1209 بتوقيت غرينتش، إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل/ نيسان 2022، في حين تراجعت أسهم شركة بريتيش أمريكان توباكو، الأقل تأثراً بالسوق البريطانية بنسبة 0.8 في المئة.

ولم تعلق شركة إمبريال براندز وشركات التبغ المنافسة على الفور، أو رفضت التعليق.