شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفجير أنقرة.. وزير الدفاع العراقي يزور تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي سيزور تركيا، الخميس، للقاء نظيره التركي يشار جولر.

وشنت تركيا ضربات جوية في شمال العراق على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور، بعد أن قالت الجماعة إنها دبرت أول هجوم بقنبلة في أنقرة منذ سنوات.

وندد العراق بالضربات الجوية التركية، وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة، لحل هذه المشكلة.

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الاثنين، إن العراق يرفض الضربات التركية المتكررة، أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق، ويأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة، لحل هذه المشكلة، فيما قالت تركيا: إنها نفذت ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير 20 هدفاً تابعاً لحزب العمال الكردستاني المحظور، بعد ساعات من إعلانه مسؤوليته عن أول تفجير تشهده العاصمة أنقرة منذ سنوات.

وقال رشيد، في مقابلة تلفزيونية، «من الضروري أن تراعي تركيا وضع العراق»، مؤكداً أن «الخروق تؤدي إلى قتل المدنيين».

وأكد أن «الخروق التركية تتم في إقليم كردستان على مدار اليوم.. طائرات حربية ومسيّرات وقواعد عسكرية تركية في العراق.. وهذا ما لا نقبله».

وتابع: «نسعى للتوصل إلى اتفاق مع تركيا لحل المشاكل كما حصل مع إيران»، في إشارة إلى اتفاق أمني بين العراق وإيران للتعامل مع الجماعات الانفصالية الكردية الإيرانية في كردستان.

وفي المقابل قالت أنقرة، إنها شنت ضربات جوية على أهداف لمسلحين في شمال العراق، واعتقلت مشتبهاً فيهم في إسطنبول، بعد ساعات من تبنّي حزب العمال الكردستاني أول هجوم بقنبلة تشهده العاصمة أنقرة منذ سنوات، والذي أسفر عن مقتل المهاجمين وإصابة شرطيين.

وذكرت: «تم تدمير 20 هدفاً في المجمل من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية الانفصالية»، مضيفة أن العملية أسفرت عن «تحييد» الكثير من المسلحين، وأن العمليات جرت في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وجرة، بشمال العراق.