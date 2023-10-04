شكرا لقرائتكم خبر عن باشينيان: رفض علييف عقد لقاء في غرناطة «مؤسف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - أ.ف.ب

اعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأربعاء، أن رفض رئيس أذربيجان إلهام علييف المشاركة في لقاء معه في اجتماع من المقرر عقده، الخميس، في إسبانيا، أمر «مؤسف»، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان.

وأعلن باشينيان أنه سيشارك في قمة «المجموعة السياسية الأوروبية» في إسبانيا، معتبراً أن عدم عقد لقاء مع علييف أمر «مؤسف».

وقال مسؤول أذربيجاني طالباً عدم كشف اسمه «في سياق التصريحات المؤيدة لأرمينيا الصادرة عن مسؤولين فرنسيين.. والإعلانات عن تسليم يريفان أسلحة وذخائر، والاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال إلى أذربيجان، لم تعتبر أذربيجان من الضروري المشاركة في مفاوضات وفق هذه الصيغة».

وأشار إلى «جو مناهض لأذربيجان تشكل» بعد الفوز الخاطف الأخير لباكو على الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كاراباخ.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعلنت مساء الثلاثاء، أن باريس «وافقت» على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا التي ترغب في حماية نفسها من جارتها أذربيجان.

ولم توضح الوزيرة طبيعة المعدات، لكنها أكدت أن باريس تتصرف «في هذا المجال في روح مسؤولية وليس بذهنية تصعيد».

ومن جانب يريفان، قال باشينيان: إنه أكّد مشاركته في القمة المنظمّة في غرناطة. وتابع في كلمة أمام برلمان بلده بالقول: إن أرمينيا كانت «متفائلة» بشأن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع علييف. وأكّد أن حكومته غير مسؤولة عن رفض هذا الأخير.