شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البرلمان الأوروبي يختارون الهولندي هوكسترا لتسلم حقيبة المناخ في المفوضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البرلمان الأوروبي - (أ ف ب)

أعطى أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الضوء الأخضر الأول لتعيين الهولندي فوبكه هوكسترا، لتسلم حقيبة المناخ في المفوضية الأوروبية، وذلك قبل نحو شهرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

كما وافق الممثلون المنتخبون للجنة البيئة البرلمانية على إسناد تنسيق «الاتفاق الأخضر الأوروبي»، إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الحالي ماروس سيفكوفيتش.

وسيتوجب تثبيت الترشيحين خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان الأوروبي، الخميس، في ستراسبورغ.

واختير فوبكه هوكسترا (48 عاماً) الذي شغل منصبَي وزير المال، ثم وزير الخارجية، في نهاية آب/أغسطس من قبل هولندا ليحل مكان زميله الديمقراطي الاشتراكي فرانز تيمرمانز في بروكسل.