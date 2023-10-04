شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية تداهم شبكة تضم وسطاء صينيين لغسل أموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو- رويترز

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 33 رجلاً، الأربعاء، في حملة جديدة لتضييق الخناق على شبكة صينية من الوسطاء الماليين الذين يُقال إنهم أجروا عمليات غسل أموال لأكثر من 50 مليون يورو (52.5 مليون دولار) من مجموعات للتجار في المخدرات، بما في ذلك مافيا ندرانجيتا.

وقال الكولونيل فرانشيسكو رويس من شرطة الجرائم المالية: إن أحد الجوانب المميِّزة للقضية هي الروابط المقامة بين منظمات مثل مافيا ندرانجيتا وكيانات صينية تقدم الخدمات المالية.

وذكر رويس الذي قاد التحقيق الأحدث في روما أن مبلغاً قيمته أكثر من 50 مليون يورو تم رصده في التحويلات المالية لا يصور الأبعاد الحقيقية للقضية. وأردف: «هذا ما تعقبناه من 2020 إلى 2022، لكن المحققين لا يمكنهم تعقب جميع العمليات. الأمر أشبه بإجراء المراقبة، نرى فقط 20 في المئة مما يحدث».

وقالت شرطة الجرائم المالية في بيان إنها ألقت القبض على 33 شخصاً، من بينهم سبعة مواطنين صينيين، في روما وفي ست بلدات إيطالية أخرى بتهم التآمر الجنائي المنظم في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

وورد في البيان أن الشرطة صادرت أيضاً نحو عشرة ملايين يورو من أشخاص مسؤولين عن تحويل النقود إلى الخارج.