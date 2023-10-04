انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يحسم جدل الرحيل الى السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في اللحظة الحالية لا أفكر في الانتقال إلى السعودية، بل أسعى للاستمتاع بكل دقيقة على أرض الملعب.. لأنني أعلم أن فترتي كلاعب لن تستمر إلى الأبد، وأنا سعيد جدا في برشلونة ".وتابع: "هاري كين واحد من أفضل المهاجمين في العالم، سيساعد بايرن ميونخ حتى في الأوقات الصعبة، وأرى أنه حل جيد للنادي".

وواصل: "يجب ألا تكون التوقعات مرتفعة جدا بشأن كين.. العام الأول لن يكون سهلا بالنسبة له، لأن التغيير كبير. إنه يحتاج للوقت كي يفهم بايرن ميونخ".

وفيما يتعلق بسجله التهديفي في الدوري الألماني البالغ 312 هدفا، فضل ليفاندوفسكي عدم الضغط على كين.

وختم: "لن يكون من العدل أن نطالب هاري بهذا الرقم.. إنه رقم قياسي. عليه أن يتكيف مع ثقافة جديدة ودوري مختلف ولغة مختلفة".