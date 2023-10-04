انت الان تتابع خبر ردا على حرق المصحف.. اتهام سوريين بهجوم إرهابي على كنيسة بالسويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوقف الشقيقان اللذان عرف عنهما فقط في شهر أبريل الماضي، وهما رهن الاحتجاز المسبق للمحاكمة.

وقال المدعون إن "الشقيق الأكبر كان يخطط منذ مطلع العام 2023 لعملية تفجير هدفها قتل وإصابة العديد من الأشخاص".



وفي 14 أبريل، أخبر عضو مجهول الهوية في مؤسسة الصقري للعلوم العسكرية الموالية لتنظيم الدولة الاسلامية بأنه يخطط "لتنفيذ هجوم على كنيسة في السويد حيث يتجمع الكثير من الناس"، بحسب الوكالة.

وقال المدعون "بذلك، أراد المتهم الرد بعنف على عمليات حرق المصحف في السويد".

وفي أثناء توقيف المتهم كان في حوزته كيلوغرامان من أسمدة اليوريا والحمض، وكان على ما يبدو ينتظر استلام مادة تبييض تحوي نسبة عالية من بيروكسيد الكارباميد.

وشهدت السويد مثلها مثل الدنمارك المجاورة، في الأشهر الأخيرة موجة من التدنيس العلني للمصحف، ما أثار غضبا وإدانة واسعي النطاق في البلدان الإسلامية.

