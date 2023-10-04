انت الان تتابع خبر قصف تركي يستهدف "العمال الكردستاني" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قصفت طائرات تركية، اليوم الأربعاء، "معاقل لحزب العمال الكردستاني" في العراق.

وقصفت طائرات تركية "بحسب سكاي نيوز عربية"، "عددا من معاقل حزب العمال الكردستاني شمال محافظة السليمانية في العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، تدمير 16 موقعاً لحزب العمال الكردستاني بضربات من سلاح الجو في شمال العراق.

وجاء ذلك بعد أن تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، يوم الأحد الماضي، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.