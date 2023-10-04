شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية وطن": 17 مبادرة رئاسية للارتقاء بالأحوال المعيشية والصحية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعددت مبادرات القيادة السياسية التي أطلقت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة (2018-2022) بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي والارتقاء الأحوال الصحية للمواطنين، وبخاصة النساء والأطفال، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للشباب بإطلاق مبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتوفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان (مجلس النواب، مجلس الشيوخ)، علي أهم المبادرات الرئاسية:

1- المشروع القومي لتنمية الريف المصرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 58 مليون نسمة.

2- مبادرة التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة محافظات الجمهورية

3- مبادرة تكافل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي.

4- مبادرة الاكتشاف المبكر للإعاقة

5- مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية.

6- مُبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

7- مبادرة دعم صحة المرأة والجنين.

8- مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور الحياة)

9- مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

10- مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج وفقدان السمع.

11- مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية.

12- مبادرة بر أمان لحماية الصيادين

13- مبادرة "مراكب النجاة"

14- مبادرة "صنايعية مصر"

15- المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

16- مبادرة "تتلف في حرير" للصناعات اليدوية "السجاد والكليم)

17- مبادرة "دراجتك صحتك" لتحسين اللياقة البدنية والصحية.

ونظرا لأهمية هذه المبادرات وتأثيراتها الإيجابية على جودة حياة المواطن، تولي وثيقة الخطة عناية خاصة في القسم المعنى بالتنمية البشرية والاجتماعية بالمُبادرات الرئاسية ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة. ونخص بالذكر مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، ومبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف محافظات المرحلة الأولى، وكذا المبادرات الرامية لمواصلة دعم المُنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك المعنية بدمج القطاع الخاص غير المنتظم في منظومة الاقتصاد المُنتظم.