بايدن: نحتاج أكثر من أي شيء آخر إلى تغيير الأجواء السامة التي تسيطر على واشنطن

اشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى اننا "نحتاج أكثر من أي شيء آخر إلى تغيير الأجواء السامة في واشنطن، كما يجب التوقف عن النظر لبعضنا البعض في الولايات المتحدة كأعداء". ولفت الى ان "سياسة حافة الهاوية هددت بإغلاق الحكومة الأميركية".

واعلن بايدن في تصريح له، بانه "قريبا سألقي خطابا رئيسيا بشأن مساعدة أوكرانيا، ولدينا وسائل أخرى يمكننا استخدامها لدعم أوكرانيا في حال لم يقر الكونغرس الدعم".