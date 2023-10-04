حمية تناول مع خير ملفات التعاون في موسم الأمطار الحالي

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وتناول معه الملفات التي يتم التعاون فيها بين الوزارة والهيئة، وكان تأكيد على استكمال التواصل وتعزيزه معها في موسم الأمطار والعواصف الحالي.

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