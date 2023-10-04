الجيش: توقيف مطلوب في منطقة عكار العتيقة لارتكابه جرائم إطلاق النار وخطف مواطنين

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بتاريخ 4 / 10 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عكار العتيقة المواطن (م.ي.) الملقب بأبو حريقة، والمطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وخطف مواطنين وممارسة أعمال مخلة بالآداب وابتزازهم. وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف، ومسدسًا حربيًّا وبندقية صيد".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".