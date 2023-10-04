وضاح صادق: بقاء البلاد من دون رئيس أهون من شر انتخاب رئيس ينهي أي أمل للنهوض

اشار النائب وضاح صادق الى انه "لن ننتخب رئيسًا لا يلتزم بأهم صلاحياته، السهر على تطبيق الدستور، ولا يدعم برنامجًا إصلاحيًا، ولا ينهي المحاصصة من خلال إنهاء بدع الميثاقيّة، والمثالثة والإحتكار الطائفي للوزارات، ولا يضع مسألة السلاح على الطاولة للحوار بهدف الوصول الى انهاء هذه الحالة المناقضة لمفهوم الدولة، ولا يتّخذ مواقف شجاعة وحاسمة بإعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدهم وإيجاد حلول للنازحين وفق قدرة لبنان".
واكد صادق في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باننا "لن نعيد الزمن سبع سنوات إلى الماضي عندما وقع البعض على أوراق الإنهيار من خلال تسوية رئيس السابق ميشال عون، بقاء البلاد من دون رئيس أهون من شر انتخاب رئيس ينهي أي أمل للنهوض".
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