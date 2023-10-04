افرام: من المستحيل الربط بين هزة في اللازقية واحتمال هزة في لبنان

أشار رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام في بيان، الى انه "صدر منذ قليل خبر حدوث هزة أرضية في اللازقية، ويحتمل أن تم التهويل بالموضوع واخافة الناس عن حدوث هزات في لبنان".
اضاف افرام "لذا تؤكد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أنه من المستحيل الربط بين هزة في اللازقية واحتمال هزة في لبنان، واستباقاً للتهويل تطمئن مصلحة الابحاث المواطنين أن أي تهويل هو كاذب بالكامل"، وتابع: "اتكلوا على الله ولا تخافوا".
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