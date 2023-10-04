رئيس وزراء العراق يزور موسكو يومي 10 و11 تشرين اول للقاء بوتين

ذكر مصدر حكومي وشخص آخر مطلع لـ"رويترز" إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 تشرين الأول".

وذكر المصدر الحكومي أن "السوداني سيغادر العراق في التاسع من تشرين الأول وسيجتمع مع بوتين في العاشر من تشرين الأول وسيعقدان اجتماعات عمل يوم 11 تشرين الأول".

واوضحت وسائل الإعلام العراقية الرسمية إن السوداني سيتوجه إلى موسكو لبحث التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والسياسي.