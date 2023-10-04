«فخر مصانع موسكو» .. المقاتلات الروسية تسقط «مقاتلة ميج29 أوكرانية»

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة روسية أسقطت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، طائرة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" في أجواء مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجو- الفضائية الروسية، طائرة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة سولداتسكوي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك".

كما أغار الطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية على نقاط تجمع أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة له في 114 منطقة.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى سبعة صواريخ من راجمات "هيمارس" وغراد.

وصرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، في 29 أيلول/ سبتمبر بأن المقاتلات الروسية دمرت مقاتلتين من طراز "ميغ 29" من القوات الجوية الأوكرانية في مطار دولغينتسيفو في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلتين من طراز ميغ 29، تم نقلهما إلى بولندا وأوكرانيا في مطار كولباكينو (منطقة ميكولايف).