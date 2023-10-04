«أول قرار لباتريك ماكهنري» .. طرد «نانسي بيلوسي» من مكتبها بمجلس النواب الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

أمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول بحلول يوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، تم إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مكتب بيلوسي، كتبها أحد كبار المساعدين في لجنة الإدارة بمجلس النواب نصها الآتي: "يرجى إخلاء المكان غدا، ستتم إعادة فتح الغرفة"، مؤكدا أنه ستتم إعادة تخصيص الغرفة بأوامر القائم بأعمال رئيس المجلس.

وأصبح ماكهنري، وهو حليف مقرب من مكارثي، الشخص الأول الذي يصبح قائماً بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي بالإنابة بعد عزل الرئيس السابق كيفن مكارثي في تصويت جرى مساء الثلاثاء.

وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان ووصفتها بأنها "خروج فاقع عن التقاليد"، مضيفة أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسترت "مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها" خلال فترة ولايتها.

وكانت بيلوسي قد غابت عن التصويت وبقيت في سان فرانسيسكو لحضور مراسم تأبين السيناتور الراحلة ديان فينشتاين، وهي صديقة قديمة لرئيسة البرلمان السابقة.

وقالت: "للأسف، كوني في كاليفورنيا حداداً على فقدان صديقتي العزيزة ديان فينشتاين ولتأبينها، أنا غير قادرة على استعادة متعلقاتي في هذا الوقت".

ومن الجدير بالذكر، أن عددا قليلا فقط مختارا من قبل المشرعين في مجلس النواب يحصل على مكاتب مخفية في مبنى الكابيتول، مقارنة بحضورهم المعتاد في مجلس الشيوخ.

هذا وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت نتيجة التصويت في مجلس النواب 216 عضوا لصالح عزل مكارثي، و210 أعضاء ضد المقترح.

وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي.