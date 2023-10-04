شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أول رئيس وزراء من السكان الأصليين على رأس مقاطعة كندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال - (أ ف ب)

دخلت مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا التاريخ، الثلاثاء، مع انتخاب واب كينيو رئيساً للوزراء، ما جعله أول سياسي من السكان الأصليين ينتخب على رأس حكومة محلية.

هكذا وصل زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في مانيتوبا إلى السلطة بحكومة أغلبية.

وقال واب كينيو أمام أنصاره المتحمسين المتجمعين في وينيبيغ «إنه نصر كبير لنا جميعاً في مانيتوبا».

وأضاف «لقد فعلت مانيتوبا شيئاً أكثر تقدمية من أي من هذه المدن الكبرى» التي «تنظر إلينا بازدراء»، قبل أن يشجع الشباب بكلمات والده الملهمة التي قالها والده بلغة أوجيبوي، وهي لغة السكان الأصليين «حددوا هدفاً، وأحلامكم ستصبح حقيقة».

وحيا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا «الانتصار التاريخي للشعوب الأصلية».

وقال للصحفيين الأربعاء، «ستكون فرصة للعمل مع رئيس وزراء تقدمي آخر عبر البلاد».

في كندا، تشكل شعوب السكان الأصليين ثلاث مجموعات منفصلة هي شعوب الأمم الأولى والإنويت والميتي، وهم أشخاص من أصول أصلية وأوروبية.

لم يكن للأمم الأولى في كندا الحق في التصويت إلا اعتباراً من 1960.

مانيتوبا، حيث هناك ناخب من كل خمسة من السكان الأصليين (18% من سكان المقاطعة)، كان يديرها رئيس وزراء من مجموعة سكان أصليين أخرى في أواخر القرن التاسع عشر، لكن واب كينيو أصبح، الثلاثاء، الأول من الأمم الأولى الذي يصل إلى هذا المستوى السياسي.