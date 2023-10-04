شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يؤيد ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن تأييده لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بحلول 2030، إذا تم الوفاء بشروط معينة وأدى الجميع "عملهم التمهيدي".

وقال في مقابلة صحفية: "إن أوكرانيا يمكنها أن تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي في 2030 إذا أدى الجميع عملهم التمهيدي"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "الإسراع من وتيرة عملية اتخاذ القرار".

الإسراع في ضم أوكرانيا

أشار ميشيل، إلى أن الإسراع في قبول أوكرانيا "سيثبت أن الاتحاد الأوروبي قادر على التحرك الجيوسياسي"، ولفت إلى أنه لن يكون هناك تخفيف لمعايير القبول في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأوكرانيا أو المرشحين الآخرين للانضمام إلى التكتل، وهم، إلى جانب تركيا، ست دول في البلقان ومولدوفا.

وأوضح أن "أوكرانيا والدول الأخرى المرشحة يجب أن تنفذ إصلاحات، وتكافح الفساد وتفي بالمتطلبات القانونية".

ومن المقرر أن تتم مناقشة مسألة توسع التكتل في اجتماع لقادة لاتحاد الأوروبي غدا الخميس وبعد غد الجمعة في غرناطة الإسبانية.