ماذا بعد خروج مكارثي من منصبه

أُطيح برئيس مجلس النواب مكارثي في ​​تصويت تاريخي بمجلس النواب، بينما بدأ التدافع على زعيم جمهوري.

وهذه نظرة فاحصة على ما يمكن أن يحدث بعد ذلك:

من المسؤول ؟

تم تعيين ماكهنري، مباشرة بعد التصويت، وهو حليف مقرب من مكارثي، رئيسًا مؤقتًا، حيث تم اختيار الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية من القائمة التي يُطلب من المتحدث الاحتفاظ بها من الأعضاء الذين يمكنهم العمل في هذا المنصب في حالة إخلاء الكرسي.

وقام مكارثي بتسليم تلك القائمة الخاصة إلى كاتب مجلس النواب في يناير عندما تم انتخابه رئيسًا لأول مرة. وبينما يستطيع ماكهنري أن يشغل هذا المنصب المؤقت إلى أجل غير مسمى، فإنه لا يتمتع بالصلاحيات الكاملة لرئيس منتخب حسب الأصول، ولن يتمكن ماكهنري من طرح التشريع أو إلغائه. كما أنه لا يتمتع بسلطة إصدار مذكرات استدعاء أو التوقيع على أي عمل رسمي آخر في مجلس النواب يتطلب موافقة رئيس مجلس النواب.

ماذا سيحدث ؟

سيكون الأمر الأول بالنسبة لماكهنري هو انتخاب متحدث جديد.

وحتى الآن، ليس من الواضح من سيرشح الجمهوريين في مجلس النواب لرئاسة مجلس النواب. وغادر بعض الأعضاء الغرفة عازمين على إعادة ترشيح مكارثي والتصويت له لمنصب رئيس المجلس حتى يتم تمريره. ولكن الآن بعد أن خرج من السباق، أصبح الطريق واضحا أمام أي جمهوري.

وكان بعض الأعضاء، بما في ذلك غايتس، يطرحون مرشحين محتملين متفق عليهما مثل زعيم الأغلبية ستيف سكاليز أو ويب توم إيمير الذين يرون أنهم يجمعون المؤتمر معًا. وتشمل الأسماء الأخرى المطروحة للمناقشة النائب كيفن هيرن، رئيس لجنة الدراسة الجمهورية، والنائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب والمفضل لدى الجناح الأيمن للحزب.

بمجرد أن يقرر الجمهوريون من سيرشحوه لمنصب رئيس مجلس النواب، سيتعين على مجلس النواب التصويت عدة مرات بقدر ما يتطلبه الأمر حتى يحصل المرشح على أغلبية الحاضرين.