اليونان تحث الاتحاد الأوروبي على تبني خطة لمعاقبة الدول الرافضة لإعادة المهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

حثت اليونان، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني خطة مقترحة، لمعاقبة الدول التي ترفض قبول المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من قبل الكتلة.

وقال وزير اللجوء والهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس - في تصريح نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم - إن الاتفاقيات الثنائية القائمة لإعادة المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء؛ أثبتت عدم فعاليتها.

وأضاف، أنه يجب على أوروبا أن تطالب هذه الدول باستعادة مواطنيها وإلا فلن تكون هناك عقوبات ولا مساعدات مالية.

وقال كيريديس: "أوروبا لديها السلطة لفرض إرادتها بشأن هذه القضية"، مشيرا إلى أن اقتراح العقوبات تجري مناقشته في المراحل النهائية من المفاوضات من أجل إصلاح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي لقواعد الهجرة.

واستطرد الوزير اليوناني قائلا "إن الفشل في تنفيذ سياسة ترحيل قابلة للتطبيق من شأنه أن "يجعل أوروبا أضحوكة بشأن عملية اللجوء الخاصة بها".

وتتعامل اليونان وإيطاليا مع ارتفاع حاد في أعداد المهاجرين الوافدين، مما أدى إلى تجديد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الهجرة.

وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 88 مهاجرا من إيران و العراق و أفغانستان – بينهم 20 طفلا – من قارب كان في محنة يوم الأربعاء، قبالة منطقة بيلوبونيز الجنوبية، بمساعدة ناقلة نفط عابرة. وقبل ساعات تم إنقاذ 82 مهاجرا بالقرب من جزيرة سيمي الشرقية.