شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحزب الوفد مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: الندوة التثقيفية تواجه حملات التزييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة قادة وصباط وضباط الصف، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، ونجاح مصر في معركة العزة والكرامة.

وقال "محسب": إن حرب أكتوبر ستظل واحدة من أهم الملاحم التى خاضتها العسكرية المصرية، حيث قدم رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم من أجل استعادة كامل التراب المصري، ودون تفريط في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء الغالية على قلب كل مصري، مشيرا إلى أن هذه المعركة لعبت دورا مهم في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الترويج لنفسه باعتباره الجيش الأقوى في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية وقف فيها الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشه من أجل تحقيق المستحيل وعبور خط بارليف المنيع، ليسطر المصريون بدمائهم حكاية جديدة من حكايات التحدى والإرادة ، مؤكدا أن انتصار أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الندوة التثقيفية التى عقدتها القوات المسلحة اليوم، لتكريم أبطالنا من المشاركين في هذه الحرب المجيدة، والتأكيد على أن تضحياتهم الغالية يتظل مصدر تقدير واحترام من الدولة المصرية قيادة وشعبا، موضحا أن مثل هذه الندوات تساهم في تعريف الأجيال الجديدة بماضي هذا الوطن وانتصاراته وتحدياته، وهو حلقة مهمة من معركة الوعي التى تخوضها الدولة في مواجهة المغرضين الذين يتعمدون تزييف التاريخ والحقائق.