شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوفد يثمن دور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في معركة الوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 50 لنصر أكتوبر، مؤكدا أن هذه الذكرى ستظل مصدر فخر واعتزاز على قلب كل مصري.

وثمن "الجندي"، الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي، لدورها في توعية المصريين وخاصة الأجيال الجديدة التى لم تعاصر الحرب، بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال القوات المسلحة بدمائهم، وتعزيز الوعي بتاريخ مصر الذي يتعرض للتزييف باستمرار في محاولات دنيئة للنيل منها والتشكيك في جميع انتصاراتها وانجازاتها الوطنية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في التاريخ المصري، ونموذجا لقوة وإرادة المصريين على قهر المستحيل، مطالبا الشعب المصري بالتعلم من دروس الماضي لكي نتمكن من عبور الحاضر وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، من خلال الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم القوات المسلحة المصرية التى هي رمز لكل مصري ومصدر قوة وتماسك هذا الوطن.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الدولة المصرية على مدار تاريخها واجهت تحديات ضخمة تمكنت من عبورها جميعا لمواصلة مسيرتها، وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية حيث تمكنت مصر من عبور تحديات ضخمة كادت أن تعصف بها لكنها انتفضت من جديد لتؤكد أن مصر لا تعرف الاستسلام وأن الحفاظ على تماسك هذا الوطن وحماية مؤسساته هو هدف كل مصري لا يمكن التنازل عنه أو المقايضة عليه.