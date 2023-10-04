شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدري يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر: علامة مضيئة في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلا: معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض التي سطرت بأحرف من نور في تاريخ مصر.

وأضاف"البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، حرب السادس من أكتوبر ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، لأنها سطرت بأحرف من نور في التاريخ الحديث، موضحا أن هذه الحرب ستظل دائما مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة التي قدم رجالها أرواحهم من أجل عزة وكرامة هذا الوطن.

وتابع البدري: القوات المسلحة حققت انتصارا عظيما في السادس من أكتوبر، حيث تم استرداد قطعة غالية على نفوسنا وهي أرض سيناء الحبيبة في حرب شهد لها العالم كله، مؤكدا أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل على مر السنين ملحمة مصرية خالدة.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق النصر والعزة، مشيرا إلى أن التاريخ سجل انتصارات السادس من أكتوبر بأحرف من نور باعتبارها علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية.