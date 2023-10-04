شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى أكتوبر ويشيد بالندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال السعيد غنيم، إن نصر أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، وروح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزازه بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة، مؤكدا أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وحماية حدوده فى الخارج، ويساهم بكل قوته في التقدم والازدهار، الذي تشهده الدولة في الداخل، حيث قدم رجال القوات المسلحة نموذجا فريدا في التضحية.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالندوة التثقيفية التي أكدت أن انتصار أكتوبر المجيد ضرب أكبر معاني التضحية والفداء والبطولة من رجال القوات المسلحة، هؤلاء الرجال الذين سطروا اسمائهم بحروف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، وهذا ليس بجديد على رجال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن، وفكرة استلهام روح الانتصار وبثها في وجدان شباب الجيل الحالي إنه واجب مهم كحق من حقوق البلد على شعبها ويبدأ هذا الدور من خلال المجتمعات التي تكون الهوية الوطنية للفرد من صغره فهو دور الأسرة والمدرسة والجامع والكنسية، واستغلال مثل هذه الذكرى الوطنية لمرور خمسين عام على انتصار حرب أكتوبر لتعزيز روح الهوية الوطنية لدى الشباب لمساندة مصر في مواجهة التحديات الحالية.