شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر: رمز للفخر والاعتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط، وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيم، مشيرًا إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم رمزًا للفخر والاعتزاز الوطنى، بسواعد رجال شجعان سطروا بطولاتهم بحروف من نور لاسترداد الكرامة والكبرياء الوطنى، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة داعمًا وسندًا قويًا.

وأضاف النائب سيد حنفى إذا كنا -يا سيادة الرئيس- نمضى فى رحلة شاقة لبناء دعائم وطننا وتشييد معالم رفعته ونهضته، وتغيير وجه الحياة على أرضه، فجميعنا يدرك عظم المسئولية ونعد بأن نعلى الجهد، ونعلى الفكر، ونعلى الكلمة، ولنا فيكم يا سيادة الرئيس القدوة والمثل الحسن.

وتابع "حنفى" أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلًا من المشروعات العملاقة التى فاقت قدرات الكثير من المتابعين لنثبت للعالم أن مصر ستبقى دولة رائدة قائدة تلتف حول رئيسها تنفذ معه مشروع حلمها الكبير. وفقكم الله يا فخامة الرئيس لما فى صالح مصرنا الحبيبه.

وأشاد بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة، وأهم الرسائل التى تؤكد على أهمية الوعى وتوعية الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر المجيد وأهميته، والتصدى لمحاولات تزييف التاريخ والتقليل من هذا النصر التاريخى والعظيم.