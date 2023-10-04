شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الريادة» يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الريادة برئاسة كمال حسنين بالندوة التثقيفية التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قال رئيس حزب الريادة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات حزب الريادة يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف «حسنين» أن انتصارات أكتوبر ستظل في قلوب كل المصريين لأن الجيش المصري أعطي العدو الإسرائيلي المتغطرس درساً قاسياً في فنون العسكرية وتظل مصر بفضل الله والجيش المصري في المقدمة دائما تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.