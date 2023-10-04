شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهورى: انتصارات أكتوبر ستطل محفورة فى ذاكرة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة إلى جميع قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح أبو هميلة، أن انتصارات أكتوبر ستطل محفورة فى ذاكرة المصريين وسيظل يوما عظيما تحتفل به مصر والمصريين وعلامة بارزة فى تاريخ القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الحبيب، ورفعوا راية الحق عالية خفاقا بعد قهر العدو الصهيونى فى ملحمة بطولية سجلها التاريخ بحروف من نور فى أنصع صفحاته، لرجال القوات المسلحة الذين أعادوا العزة والكرامة لمصر والأمة العربية أجمع، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة وعلى مر التاريخ يقدمون أرواحهم ودمائهم ويقدمون التضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمن مصر وأرضها وحدودها، ولازال الجيش المصرى هو الحصن والسند القوى لمصر يحقق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

وأشار أبو هميلة، إلى أنه بعد مرور50 عاما على نصر أكتوبر العظيم، فإن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فبعد تطهيرها من الإرهاب، فقد نجحت الدولة فى تنمية سيناء اقتصاديا فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والمجتمعية والخدمية، موضحا أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء أكثر من 700 مليار جنيه فى العديد من المشروعات القومية العملاقة على مدى التسع سنوات الماضية، إضافة إلى إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مشروع عملاق سينقل مصر نقلة اقتصادية كبرى لأنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ويزيد الدخل القومي، إضافة إلى قناة السويس الجديدة التى كانت لها تأثيرا إيجابيا واضحا فى زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.

تابع أبو هميلة، أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء منها مصنع أسمنت العريش ومجمع الاسمدة الفوسفاتية ومصنع الرخام والجيرانيت وغيرها، إضافة لتمويل عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة لمشروعات الاستزراع السمكى وتنفيذ ألاف الأحواض السمكية، وإنشاء 18 تجمعا زراعيا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائى السريع السخنة، العلمين، مطروح، والذى يربط مدن القناة بباقى محافظات الجمهورية، إضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة، أضافة إلى مشروع افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمصرف بحر البقر والتى تستهدف استصلاح 500 ألف فدان فى سيناء، إضافة إلى إنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجارى تنفيذ 7 تجمعات أخرى.