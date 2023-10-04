شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن" مهنئا الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر: ملحمة وطنية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، رئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، قائلا:" ذكرى حرب أكتوبر تأتي في وقت تحديات، وتتشابه الأيام، والجميع يعلم حجم هذه التحديات".

وأكد هلال، أن حرب أكتوبر تمثل نقله من الهزيمة للانتصار، وعزة، متابعا:" نحن مقبلون على مرحلة هامة في عمر الدولة المصرية تتمثل في الانتخابات الرئاسية، فالرئيس نجح فى تقديم مردودا إيجابيا للغاية على مستويات عديدة فعلى المستوى الأمني عاد الاستقرار لمصر ونجحت الدولة فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

وأشار أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إلى أن الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر تذكرنا على قدرة المواطن المصرى على التحدى، وعلى عبور الهزيمة لانتصار، وهذا ما يجرى الآن حيث انتقلت الدولة المصرية من مرحلة اللادولة لمرحلة الدولة الكاملة والجمهورية الجديدة بفضل جهود القيادة السياسية.

وأضاف هلال، أن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تلقى الضوء على تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل للمجتمع وقدرة الجيش المصرى على حماية دولته، مؤكدا أن هذه المعركة لعبت دور مهم في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الترويج لنفسه باعتباره الجيش الأقوى في المنطقة.