شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة قطاع الأعمال بـ"مستقبل وطن" تهنئ الرئيس السيسى بنصر أكتوبر: واحدة من أهم الملاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ تامر عبد الحميد الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، قائلا:" ستظل حرب أكتوبر واحدة من أهم الملاحم التي خاضتها العسكرية المصرية".

وأضاف عبد الحميد، أن رجال القوات المسلحة ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل استعادة التراب المصري، دون تفريط في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء، مؤكدا أن حرب أكتوبر لعبت دور مهم في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الترويج لنفسه باعتباره الجيش الأقوى في المنطقة، وكانت حرب أكتوبر ملحمة وطنية وقف فيها الشعب المصري خلف قيادته السياسية وجيشه من أجل تحقيق المستحيل وعبور خط بارليف.

وأشاد الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بالندوة التثقيفية التى عقدتها القوات المسلحة اليوم، لتكريم المشاركين في هذه الحرب المجيدة، والتأكيد على أن تضحياتهم الغالية ستظل مصدر تقدير واحترام من الدولة المصرية قيادة وشعبا.

وأكد تامر عبد الحميد، على أن مثل هذه الندوات تساهم في تعريف الأجيال الجديدة بماضي هذا الوطن وانتصاراته وتحدياته، وهو حلقة مهمة من معركة الوعي التى تخوضها الدولة في مواجهة بعض المغرضين الذين يتعمدون تزييف التاريخ والحقائق.