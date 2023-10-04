شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: ندوة الاحتفال بذكرى أكتوبر واجهت محاولات التزييف على نصرنا العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب الحرية المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بالذكري الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى، مؤكدا: أن ذكرى حرب أكتوبر تحل علينا كل عام لنتذكر معانى البطولة والتضحية والفداء التى سطرها الجيش المصر دفاعا عن بلده وأمته العربية باذلاً في سبيل هذه الغاية خيرة أبناء مصر.

وأشاد الحزب ببرنامج الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن برنامج الندوة واجه محاولات التزييف عن نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أنها استهدفت إعادة صياغة الوعي لدي الجماهير ومواجهة محاولات تزييف عن نصر أكتوبر، وإثراء الوعي للمواطنين حول أهمية وتأثير انتصار حرب أكتوبر عام 1973، من خلال تسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر.

وأكد الحزب، أن ذكري أكتوبر تتزامن مع تمر به البلاد من محاولات قوي الشر، نحو تزييف الحقائق ومحاولات استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية والتي أثرت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية الداخلية لمصر، ولكنها تحيي في نفوس الشعب المصري، إعلاء قيم المواطنة والانتماء، ونتذكر تماسك الشعب المصري والوقوف صفا واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها ومساندتها للعبور، وهو ما يتطلب مجددا بالوقوف خلف الدولة المصرية فى الوقت الحالي والتصدي للأزمات الخارجية والتي تؤثر بصورة قوية على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مجددا الدعم والتأكيد للوقوف مضيا خلف القيادة الحكيمة لتجاوز التحديات الراهنة.