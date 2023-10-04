شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: الندوة التثقيفية تجسد ملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن انتصار اكتوبر المجيد جسد قوة الإرادة المصرية وأكد قدرة قواتنا المسلحة على حماية الوطن من أي تهديد، و إنها الدرع الحامي والحصن الواقي للشعب المصري، مؤكدا أهمية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

و أضاف " فؤاد"، أن هذا النصر العظيم الذي سجله التاريخ بأحرفً من نور، كملحمة أمام العالم كله، مازال ملهمًا لشعوب العالم الحر، في رفض العدوان، وحق تقرير المصير، والحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة القوى الاستعمارية وأعوانها، واحترام الثوابت والحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

وقال مساعد رئيس " التجمع"، إن تلاحم الشعب المصري و الجيش في أكتوبر 1973 حقق معجزة النصر، ومازال هذا التلاحم قادرًا على صد جميع المؤامرات والمخططات التى تستهدف الوطن، مهما كان حجمها أو دقة تخطيطها .