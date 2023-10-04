حمية: بدء ورشة صيانة بعض الطرق في قضاء مرجعيون من خلال الوفر من قرض البنك الدولي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن "بدء ورشة صيانة بعض الطرق في قضاء مرجعيون من خلال الوفر الحاصل من قرض البنك الدولي".

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