الجيش: 3 زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 4/10/2023 اعتبارًا من الساعة 7.11 ولغاية الساعة 9.35، خرقت ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترًا".

وأكدت المديرية، أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".