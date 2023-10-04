استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، قائد القوات المسلحة الألمانية الجنرال كارستن بروير. وبعد أداء مراسم التشريفات، وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني. كما تم البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.
وأعلن بروير "تقديم مساعدات إلى الجيش اللبناني تشمل كمية من الوقود بقيمة مليون يورو وكمية من المواد الطبية بقيمة مليون يورو".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات المسلحة الألمانية اعلن بعد لقائه عون عن مساعدات إلى الجيش تشمل وقودا ومواد طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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