اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جهاد بقرادوني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "‏ليس مقبولا وبكل المعايير أن تتحول الـ "UNHCR" الى مؤسسة أممية لترسيخ وجود النازحين السوريين، ‏وما يحصل مرفوض وهو اعتداء ممنهج على الكيان اللبناني وهويته وسنواجهه بكل الوسائل المحلية والأممية".

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد بقرادوني: ليس مقبولا أن تتحول ال UNHCR الى مؤسسة أممية لترسيخ وجود النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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