نقل عناصر من الدفاع المدني، جريحاً من التابعية السورية الى مستشفى البقاع في تعلبايا أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر-البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر جريح جراء حادث سير على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.