طقس خريفي مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ولفتت الى ان معدل درجات لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل ، و يتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية .

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل ، و يتكون الضباب على المرتفعات .

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة ، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، و يتكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: غائم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ، و يتكون الضباب على المرتفعات .