الدفاع التركية: القوات الجوية دمرت 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية إن القوات الجوية دمرت 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق اليوم.
ولفتت الدفاع التركية في بيان، الى "أن الضربات نفذت في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس عند الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش)".
وجاءت الضربات الجوية بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم بالقرب من مبان حكومية في العاصمة التركية أنقرة يوم الأحد.
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