رئيسي لمبعوث الرئيس الاذربيجاني الخاص: لحل القضايا بين أذربيجان وأرمينيا عبر الحوار

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على "وجوب حل القضايا بين أذربيجان وأرمينيا عبر الحوار"، لافتاً الى أن "أي تغييرات جيوسياسية في منطقة القوقاز غير مقبولة وستلحق الضرر بمصالح دول المنطقة ويجب حماية حقوق وأمن الأرمن في كاراباخ".

وأشار رئيسي، في حديث مع مبعوث الرئيس الاذربيجاني الخاص، الى أن "لا بد من تحسين العلاقات بين طهران وباكو والتصدي لمخططات توتير العلاقات بين البلدين".

ورأى أن "إعطاء موضع قدم للدول الأجنبية في المنطقة تحت أي ذريعة ليس في مصلحة أي دولة"، لافتاً الى أن "أذربيجان وإيران تتمتعان بقدرات كبيرة تساعد في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية والإقليمية".

وأضاف "ترحب باكو بأي نوع حوار وخاصة ضمن صيغة 3 3 لتعزيز التعاون الإقليمي وحل القضايا الإقليمية".