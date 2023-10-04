شكرا لقرائتكم خبر عن متمردون يسيطرون على معسكر للجيش المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار - أ ف ب

أعلن المتمردون الطوارق في مالي، الأربعاء، سيطرتهم على معسكر جديد للجيش في شمال البلاد الذي يشهد تصعيداً عسكرياً منذ أغسطس/ آب الماضي.

وأورد ما يعرف ب«المجلس الأعلى لوحدة أزواد» في بيان مقتضب على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه «سيطر» على قاعدة الجيش في توسا، غير البعيدة عن بوريم في منطقة غاو.

وأفاد مصدر بوقوع تبادل لإطلاق النار بعد الظهر في منطقة المعسكر. وتحدث الجيش خصوصاً عن هجوم بعبوات ناسفة وقع، الثلاثاء، بين غاو والنفيس، أي على المسار الذي يبدو أن القافلة سلكته، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد» هو أحد مكونات «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف جماعات مسلحة أغلبية مكوناتها طوارقية أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، بعد تمردها ضد الدولة المركزية عام 2012، لكنها حملت السلاح مجدداً في أغسطس/ آب الماضي.

ومنذ استئنافها حمل السلاح، تعرضت معسكرات عدة للجيش بين تمبكتو وغاو، وحتى في مناطق جنوبهما، لهجمات من فصائل «تنسيقية أزواد»، وكذلك من جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وعادة ما يسيطر المهاجمون على مواقع الجيش ويغادرونها بعد فترة، بحسب المعلومات والصور النادرة المنشورة لهذه الهجمات، فيما تعلن السلطات العسكرية بشكل عام أنها صدّت المهاجمين.