انفجار يقتل إرهابيين من حركة الشباب

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وذكرت الشرطة الكينية في بيان أمس، أن العنصرين كانا يزرعان العبوة الناسفة على طريق إمداد رئيسي تستخدمه الأجهزة الأمنية.
وتنفذ حركة الشباب الإرهابية المتمركزة في الصومال هجمات في أماكن شرق كينيا، خاصة مقاطعات مانديرا وواجير وغاريسا، بعد اختراق المناطق الأمنية، مما خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والشرطة.
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