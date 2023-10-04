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انفجار يقتل إرهابيين من حركة الشباب

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل عنصران على الأقل ينتميان لحركة الشباب الإرهابية إثر انفجار عبوة ناسفة في قرية بمقاطعة غاريسا شرق كينيا.

وذكرت الشرطة الكينية في بيان أمس، أن العنصرين كانا يزرعان العبوة الناسفة على طريق إمداد رئيسي تستخدمه الأجهزة الأمنية.

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية المتمركزة في الصومال هجمات في أماكن شرق كينيا، خاصة مقاطعات مانديرا وواجير وغاريسا، بعد اختراق المناطق الأمنية، مما خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والشرطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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