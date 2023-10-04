انفجار يقتل إرهابيين من حركة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل عنصران على الأقل ينتميان لحركة الشباب الإرهابية إثر انفجار عبوة ناسفة في قرية بمقاطعة غاريسا شرق كينيا.

وذكرت الشرطة الكينية في بيان أمس، أن العنصرين كانا يزرعان العبوة الناسفة على طريق إمداد رئيسي تستخدمه الأجهزة الأمنية.

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية المتمركزة في الصومال هجمات في أماكن شرق كينيا، خاصة مقاطعات مانديرا وواجير وغاريسا، بعد اختراق المناطق الأمنية، مما خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والشرطة.