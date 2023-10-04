ميزان العدل يحاصر المطلوبين في حضرموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح أن ميليشيات الحوثي تقوم بتنفيذ حملات ترحيل للشباب المحتفلين بعيد ثورة 26 سبتمبر من قراهم في منطقة الحشا بمحافظة الضالع جنوبا إلى مدينة دمت المجاورة ومدن آخرى.

وكتب فتح على منصة «أكس» «تنفذ الميليشيات المسلحة نفس أساليب الصهاينة في فلسطين المحتلة من ترحيل للفلسطينيين من مدنهم وقراهم».

ولا يزال أكثر من 1500 شاب يمني يقبعون في سجون الحوثيين بصنعاء بعد اعتفالهم على أثر خروجهم في مظاهرات احتفالية بالثورة اليمنية.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني استمرار الحوثيين في اعتقال قرابة 1000 من الشباب المشاركين في الاحتفاء بالذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر، بعد أن انطلقوا بمسيرات عفوية في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

إلى ذلك تتواصل بمحافظة حضرموت شرق اليمن حملة، ميزان العدل» وأعلنت القوات الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت، إطلاق حملة أمنية لضبط المطلوبين أمنيا في مدينة المكلا مركز المحافظة، شرقي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا نفذت بإسناد من المنطقة العسكرية الثانية، حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون تحت شعار (ميزان العدل).

وأضافت أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وانهاء الاختلالات الأمنية، داعية المواطنين للتعاون الكامل مع القوات العسكرية والأمنية، وتسهيل مهامهما والإبلاغ عن أية معلومات تفيد بالقبض عليهم، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة.

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