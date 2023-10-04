«إبصار السعودي» يكافح العمى بين 30 ألف طالب بنغالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، برنامج إبصار السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بين طلاب المدارس في مدينة دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بمقر السفارة السعودية في العاصمة دكا.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بفحص العيون والتأكد من سلامة الإبصار لدى الطلبة من 50 مدرسة، وإجراء عمليات جراحية متخصصة للعيون، وتوزيع النظارات الطبية والعدسات، يستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب و طالبة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى الدحيلان أن الحملة الطبية الحالية تعد امتدادا لحملات سابقة، وتجسد عمق العلاقات الودية بين البلدين.

وزار مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي والوفد المرافق عددا من المدارس التي يجري فيها الكشف على الطلاب، حيث سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بفحص حوالي 1.000 طالب في الأيام الثلاثة المقبلة.