الإطاحة بـ5 إرهابيين في نينوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت قوات الأمن العراقية على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى. وذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية في بيان لها أمس، أن وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب قبضت على الإرهابيين المطلوبين للقضاء في محافظة نينوى، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى اعترافهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وجرى إحالتهم للجهات المختصة لإكمال التحقيقات.

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