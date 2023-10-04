انت الان تتابع خبر أول تعليق عراقي على استضافة المغرب مونديال 2030 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الأربعاء، نظيره المغربي لفوزه باستضافة نسخة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.



وقال درجال في بيان، إن "فوزَ ملف الاتحاد المغربيّ لكرة القدم بحقِّ الاستضافةِ المُشتركة لكأس العالم عام 2030 يعدُّ انتصاراً لكل إخوتنا العرب".

وأضاف أن "الجميعَ مطالبٌ بتقديم الدعم اللوجستيّ ومساندة الأشقاء في المملكةِ المغربيّة، وتحقيق إنجازٍ مهمٍ بعد التفوقِ الذي حققته دولةُ قطر بنجاحها الباهر في تنظيم مونديال 2022"، مشدداً "نحن مطالبون بالوقوفِ إلى جانب الاتحادِ المغربيّ لكرةِ القدم، وتعزيز ملفه ودعمه، وتوفير كل سبل التعاون معه، لأن نجاحَ المغرب هو نجاحٌ لنا جميعاً".

وتابع درجال "إننا في اتحادِ الكرة لن نبخلَ في مدِ يد المُساهمةِ في تَحقيقِ المغرب للنجاحاتِ المُنتظرة، والأهداف المُستقبليّة المرسومة، وتسجيل النجاح في استضافةِ مونديال 2030".

وأعلنت المغرب، اليوم الأربعاء، حصولها على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.