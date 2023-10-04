شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يعلن تفاؤله بتأييد قادة العالم للحلول متعددة الأطراف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هوية العالم تم تحديدها في ميثاق الأمم المتحدة، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعرب غوتيريش، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تفاؤله بشأن تأييد جميع قادة العالم - أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة - للحلول متعددة الأطراف، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ما ذكره القادة عن عدم فعالية المؤسسات متعددة الأطراف ودعواتهم للإصلاح.

مستقبل التعاون العالمي

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن المقترحات والأفكار الواردة في رؤية مستقبل التعاون العالمي، والمعروفة باسم "خطتنا المشتركة"، تمثل جسورًا عبر فجوة التطلعات بين العالم.

وأشار في الوقت نفسه إلى ما ذكره القادة عن عدم فعالية المؤسسات متعددة الأطراف ودعواتهم للإصلاح، معرباً عن تفاؤله إزاء الأهمية التي أولاها قادة العالم للحلول متعددة الأطراف خلال اجتماعات رفيعة المستوى التي جرت مؤخرًا في المقر الدائم للأمم المتحدة.

ورحب غوتيريش، بالخطوات المهمة التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره على المستوى العالمي.