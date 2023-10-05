شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاية وطن" .. توصيل الغاز الطبيعى لـ13 ألف وحدة سكنية فى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبرز أهمية هذا القطاع في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية وأسواق الاستهلاك النهائي من المُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري، وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا الصدد، فتؤكد خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) علي الإنجازات الملموسة المحققة بقطاع البترول في قطاع البترول إنجازات خلال الأعوام الثمانية الماضية، و ساهمت بفاعلية في تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع وفي النهوض بكفاءته التشغيلية، ومنها:

1-زيادة موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز إضافة (79) مستودعًا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية.

2- إنشاء وتجديد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1400 كم.

3 - تنفيذ ثمانية مشروعات جديدة في مجال تكرير البترول (تم افتتاح ثلاثة منها في عامي 2021 2022)

4- توصيل الغاز الطبيعي لنحو 13 مليون وحدة سكنية ( في أربعة أعوام) مما ساهم في تراجع متوسط استهلاك البوتاجاز.

5- زيادة أعداد السيارات المحول للعمل بالغاز الطبيعي إلى 500 ألف سيارة. زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى حوالي 900 محطة