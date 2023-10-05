شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": اجتماع بحضور وزير البترول لمناقشة قوانين البحث عن الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش خلال الأيام القليلة المقبلة مجموعة من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والتى أحالها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتابع"السويدى": "سيتم توجيه الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات الوزارة لحضور مناقشات اللجنة والرد على تساؤلات الأعضاء حول هذه التشريعات مشيراً الى أن اللجنة سوف تقوم بإعداد التقارير الخاصة بهذه التشريعات لعرضها ومناقشاتها فى الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب".

وتشمل هذه القوانين مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع)، اضافة الى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).